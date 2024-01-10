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19:19, 10 января 2024Наука и техника

Спорткары научились измерять пульс водителя

The Verge: в автомобили Lamborghini добавили функцию измерения пульса водителя

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Автомобили бренда Lamborghini научили измерять пульс гонщика. Об этом сообщает издание The Verge.

Принадлежащая Volkswagen итальянская компания представила новые умные функции для водителей на мероприятии CES 2024. В числе прочих в Lamborghini показали обновленный цифровой ассистент, который анализирует заезды водителя и дает советы по улучшению навыков.

В том числе, во время заезда спорткары бренда соберут информацию о сердечном ритме, температуре, уровне насыщения крови кислородом и стресса гонщика. «Носимые устройства используют различные возможности биометрических датчиков и технологий потоковой передачи данных, чтобы предвидеть, что может быть возможно в будущем», — заявил представитель компании. По его словам, данные будут добавляться в базу пользователя через 5G.

Цифровой ассистент Digital Co-Pilot также будет давать подсказки, как пройти тот или иной поворот и показать лучшее время круга. Новые возможности телеметрии удаленно добавят в актуальные автомобили бренда.

Ранее представители немецкого автоконцерна Volkswagen заявили, что интегрируют популярного чат-бота ChatGPT в свои машины. Автолюбители смогут использовать сервис, чтобы управлять функциями своего транспортного средства.

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      Андрей Ставицкий
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