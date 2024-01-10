Путин согласился освободить часть россиян от налога на жилье

Президент Путин поддержал идею освободить дальневосточников от налога на жилье

Президент России Владимир Путин согласился с идеей освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на единственное жилье. Об этом глава государства заявил на встрече с жителями Анадыря, передает телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что федеральным законом предусмотрена такая возможность. «Налог этот отнесен к компетенции региональных и муниципальных властей. Муниципальные власти имеют право снизить до нуля этот налог. Правда, далеко не у всех муниципалитетов есть такая возможность. Но если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то, на мой взгляд, это не такие уж большие деньги и для федерального бюджета», — уточнил президент.

Глава государства добавил, что бюджетная система страны чувствует себя уверенно и спокойно, развивается, поэтому возможности для предоставления такой льготы на федеральном уровне есть. «Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать», — заключил Путин.

Ранее российский лидер поддержал идею расширить программу переселения с Крайнего Севера. Он также прокомментировал идею увеличить расходы на эту программу — по словам президента, на это «можно посмотреть».