Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:39, 10 января 2024Культура

Раскрыта дата съемок четвертой части «Аватара»

Съемки четвертой части «Аватара» начнутся в феврале 2024 года

Кадр: фильм «Аватар»

Раскрыта дата съемок четвертой части фильма «Аватар». Об этом сообщил австралийский актер Сэм Уортингтон, сыгравший во франшизе героя по имени Джейк Салли, в интервью изданию People.

Артист отметил, что режиссер серии картин об Аватаре Джеймс Кэмерон приступит к съемкам четвертой части в феврале 2024 года. По словам Уортингтона, фильм «Аватар 4», премьера которого запланирована на 2029-й, будет «чем-то большим», нежели зрители могут себе представить.

При этом третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. Режиссер франшизы Джеймс Кэмерон, говоря о предстоящем проекте, заявил, что у него предусмотрены сюжетные изменения.

В декабре 2022-го на экраны вышел сиквел «Аватар 2», общие сборы которого превысили 2,243 миллиарда долларов. Картина стала третьей самой кассовой лентой в истории (после первой части «Аватара» и фильма «Мстители: Финал»).

Ранее стал известен лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости