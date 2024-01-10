Раскрыта дата съемок четвертой части «Аватара»

Съемки четвертой части «Аватара» начнутся в феврале 2024 года

Раскрыта дата съемок четвертой части фильма «Аватар». Об этом сообщил австралийский актер Сэм Уортингтон, сыгравший во франшизе героя по имени Джейк Салли, в интервью изданию People.

Артист отметил, что режиссер серии картин об Аватаре Джеймс Кэмерон приступит к съемкам четвертой части в феврале 2024 года. По словам Уортингтона, фильм «Аватар 4», премьера которого запланирована на 2029-й, будет «чем-то большим», нежели зрители могут себе представить.

При этом третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. Режиссер франшизы Джеймс Кэмерон, говоря о предстоящем проекте, заявил, что у него предусмотрены сюжетные изменения.

В декабре 2022-го на экраны вышел сиквел «Аватар 2», общие сборы которого превысили 2,243 миллиарда долларов. Картина стала третьей самой кассовой лентой в истории (после первой части «Аватара» и фильма «Мстители: Финал»).

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