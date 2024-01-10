Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:06, 10 января 2024Путешествия

Раскрыты потери страховщиков из-за сгоревшего дотла в аэропорту Airbus

Сгоревший в Токио самолет обойдется страховщикам в 105 миллионов долларов

Фото: Kyodo / Reuters

Сгоревший дотла в аэропорту Токио самолет Airbus A350 обойдется страховщикам примерно в 105 миллионов долларов. Потери от инцидента с лайнером японской авиакомпании Japan Airlines раскрыло издание The Japan Times.

По данным источника, американская страховая компания AIG была ведущим страховщиком по полису на сумму 130 миллионов долларов для уничтоженного пожаром воздушного судна. Отмечается, что это был первый потерянный с момента старта коммерческой эксплуатации в 2015 году Airbus A350.

Пассажирский лайнер Japan Airlines загорелся при столкновении с военно-транспортным DHC-8, принадлежащим береговой охране Японии. В результате инцидента пострадали 17 человек. Еще пятерых членов экипажа спасти не удалось. Инцидент произошел 2 января в международном аэропорту Ханеда в Токио.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Двое россиян ограбили банк с помощью подкопа

      Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

      Россию понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

      Врачи перечислили вызывающие мигрень продукты

      Россиянин уронил дерево на приятеля и стал фигурантом уголовного дела

      Электричка сбила трех человек в Москве

      Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

      В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

      Раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости