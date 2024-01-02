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15:15, 2 января 2024Путешествия

В Японии погибли члены экипажа транспортного самолета

NHK: пять членов экипажа погибли после столкновения самолета охраны с бортом JAL

Фото: Issei Kato / Reuters

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли в результате столкновения с бортом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в токийском аэропорту Ханеда. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Столичное полицейское управление Токио сообщает, что пять членов экипажа погибли, пилот тяжело ранен», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что никто из пассажиров лайнера JAL не пострадал. Как уточнялось, на борту находились 367 пассажиров. Также стало известно, что только один член экипажа самолета береговой охраны Японии смог эвакуироваться после столкновения. На борту самолета, который готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения, находились шесть человек.

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      Кристина Есикова
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