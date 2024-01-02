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14:00, 2 января 2024Путешествия

Стали известны подробности эвакуации после столкновения самолетов в Токио

NHK: только один член экипажа эвакуировался после столкновения самолетов в Токио

Фото: Issei Kato / Reuters

Только один член экипажа самолета береговой охраны Японии эвакуировался после столкновения с бортом японской авиакомпании Japan Airlines (JAL). Об этом сообщает телеканал NHK.

«Пожарная служба Токио сообщает, что один член экипажа эвакуирован, а остальные пятеро найдены, но подробности об их состоянии неизвестны», — говорится в сообщении.

Как рассказал представитель береговой охраны, на борту находились шесть человек. По его словам, самолет готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения. В свою очередь, в авиакомпании рассказали, что все 379 пассажиров и членов экипажа были благополучно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что самолет JAL загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханеда. По информации токийской пожарной службы, причиной происшествия стало столкновения борта JAL и самолета береговой охраны Японии.

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      Кристина Есикова
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