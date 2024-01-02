В Японии рассказали о пострадавших пассажирах самолета JAL

Kyodo: никто из пассажиров самолета компании JAL не пострадал после столкновения

Никто из пассажиров лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который столкнулся с другим самолетом, не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что на борту самолета JAL находились 367 пассажиров. Самолет столкнулся с военно-транспортным DHC-8, принадлежащим береговой охране страны.

Телеканал NHK сообщал, что только один член экипажа самолета береговой охраны эвакуировался после столкновения с лайнером компании JAL. На борту самолета, который готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения, находились шесть человек.

Всех пассажиров и членов экипажа борта JAL, который следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, эвакуировали. Пассажирский самолет загорелся во время посадки.

Ранее стало известно, что в Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансэн» спустя сутки после землетрясений, произошедших в центральной части страны.