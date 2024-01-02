Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:54, 2 января 2024Путешествия

В Японии рассказали о пострадавших пассажирах самолета JAL

Kyodo: никто из пассажиров самолета компании JAL не пострадал после столкновения
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Никто из пассажиров лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который столкнулся с другим самолетом, не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что на борту самолета JAL находились 367 пассажиров. Самолет столкнулся с военно-транспортным DHC-8, принадлежащим береговой охране страны.

Телеканал NHK сообщал, что только один член экипажа самолета береговой охраны эвакуировался после столкновения с лайнером компании JAL. На борту самолета, который готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения, находились шесть человек.

Материалы по теме:
«Данные о радиации скрывали» 10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
«Данные о радиации скрывали»10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
11 марта 2021
Одна в океане. 12-летняя девочка стала единственной выжившей в авиакатастрофе. Даже спустя годы ее мучает чувство вины
Одна в океане.12-летняя девочка стала единственной выжившей в авиакатастрофе. Даже спустя годы ее мучает чувство вины
21 июня 2022

Всех пассажиров и членов экипажа борта JAL, который следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, эвакуировали. Пассажирский самолет загорелся во время посадки.

Ранее стало известно, что в Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансэн» спустя сутки после землетрясений, произошедших в центральной части страны.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На село в Воронежской области упал боеприпас с российского самолета. Что известно о случившемся?

      В Совфеде назвали новогоднее обращения посольства США провокацией

      В Японии погибли члены экипажа транспортного самолета

      Стало известно о возможном ударе по бункеру с заместителем Залужного

      Над Белгородской областью сбили еще восемь украинских ракет

      В России изменятся правила по виду на жительство для некоторых иностранцев

      В Литве оценили результаты Киева в конфликте

      Несколько взрывов прогремели в жилом доме в столице Литвы

      Третьяк оценил вероятность политической карьеры Овечкина

      В Японии рассказали о пострадавших пассажирах самолета JAL

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости