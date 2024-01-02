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13:47, 2 января 2024Путешествия

Пассажиров горящего в аэропорту Токио самолета эвакуировали

NHK: около 400 человек эвакуировали из горящего в аэропорту Токио самолета

Фото: Issei Kato / Reuters

Пассажиров самолета японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который загорелся в международном аэропорту Ханеда в Токио, эвакуировали. На борту могли находиться около 400 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает телеканал NHK, передает РИА Новости.

В самолете, который следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, было 379 пассажиров и членов экипажа.

На борту самолета береговой охраны, с которым столкнулся лайнер JAL, находились шестеро. Пилот самолета может быть ранен.

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      Даниил Иринин
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