Пассажиров горящего в аэропорту Токио самолета эвакуировали

NHK: около 400 человек эвакуировали из горящего в аэропорту Токио самолета

Пассажиров самолета японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который загорелся в международном аэропорту Ханеда в Токио, эвакуировали. На борту могли находиться около 400 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает телеканал NHK, передает РИА Новости.

В самолете, который следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, было 379 пассажиров и членов экипажа.

На борту самолета береговой охраны, с которым столкнулся лайнер JAL, находились шестеро. Пилот самолета может быть ранен.

Канал NHK сообщал, что самолет загорелся во время посадки. Службы приступили к тушению пожара.

Ранее в январе стало известно о возобновлении движения скоростных поездов «Синкансэн» в Японии. После землетрясений в центральной части страны сбои в работе скоростных поездов продолжались более суток.

В декабре Telegram-канал Shot сообщил, что грузовой самолет Ту-204 загорелся при взлете в Улан-Удэ из-за помпажа двигателя. Возгорание случилось через несколько минут после вылета. Пилоты запросили аварийную посадку.

