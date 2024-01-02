При столкновении самолетов в Японии пострадали 17 человек

При столкновении самолетов в токийском аэропорту пострадали 17 человек

При столкновении пассажирского лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) с военно-транспортным DHC-8, принадлежащим береговой охране Японии, пострадали 17 человек. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает РИА Новости в Telegram.

Самолеты столкнулись в международном аэропорту Ханеда в Токио. Самолет береговой охраны готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения, а борт JAL следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо.

Ранее агентство Kyodo проинформировало, что никто из пассажиров лайнера японской компании JAL не пострадал. На борту находилось 367 пассажиров.

Телеканал NHK рассказал, что только один член экипажа самолета береговой охраны Японии эвакуировался после столкновения с бортом JAL. Пилот самолета тяжело ранен, а пять членов экипажа погибли.

После столкновения самолетов все четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта Токио закрыли.