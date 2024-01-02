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17:45, 2 января 2024Мир

При столкновении самолетов в Японии пострадали 17 человек

При столкновении самолетов в токийском аэропорту пострадали 17 человек

Фото: Issei Kato / Reuters

При столкновении пассажирского лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) с военно-транспортным DHC-8, принадлежащим береговой охране Японии, пострадали 17 человек. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает РИА Новости в Telegram.

Самолеты столкнулись в международном аэропорту Ханеда в Токио. Самолет береговой охраны готовился вылететь в город Ниигата для ликвидации последствий землетрясения, а борт JAL следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо.

Ранее агентство Kyodo проинформировало, что никто из пассажиров лайнера японской компании JAL не пострадал. На борту находилось 367 пассажиров.

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Телеканал NHK рассказал, что только один член экипажа самолета береговой охраны Японии эвакуировался после столкновения с бортом JAL. Пилот самолета тяжело ранен, а пять членов экипажа погибли.

После столкновения самолетов все четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта Токио закрыли.

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      Даниил Иринин
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