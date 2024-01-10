Решетова отреагировала на новости о ее чрезмерной худобе

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отреагировала на новости о ее чрезмерной худобе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором позировала в черном кожаном мини-платье отечественного бренда Fantоme Design. Также она надела бежевые туфли с черными носами на плоском ходу и завершила образ широкими браслетами на руках.

При этом знаменитость отметила, что набрала вес. «В новостях начали писать про то, что я стала неприлично худой. Сглазили, сволочи. Теперь я поправилась обратно», — подписала она кадр.

Ранее в январе Решетова показала новые фото, и фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Манекенщица посетила филиал Лувра в Абу-Даби, сделав снимки в его стенах. Она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами.