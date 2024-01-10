Россияне массово скупили туры в популярную пляжную страну Азии

TourDom: российские туристы массово скупили путевки на Шри-Ланку в январе

Российские путешественники массово скупили туры на Шри-Ланку во второй половине января. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на тероператоров.

По информации Fun&Sun, в самолетах, выполняющих рейсы из Москвы в Матталу, остались лишь единичные свободные кресла. «Что касается региональных городов, то на вылетах из Екатеринбурга все распродано вплоть до февраля», — заметили в агентстве.

Аналогичная ситуация с путевками складывается в Anex и «Библио-Глобусе». В связи с высоким спросом на эту популярную пляжную страну Азии учащаются случаи овербукинга в отелях. Эксперты объяснили, что цены также сохраняются на прежнем уровне из-за интереса со стороны россиян. Так, стоимость недельных турпакетов на Шри-Ланку на ближайшие даты начинается от 150 тысяч рублей за двоих.

Ранее туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию. Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.