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15:27, 10 января 2024Путешествия

Россияне массово скупили туры в популярную пляжную страну Азии

TourDom: российские туристы массово скупили путевки на Шри-Ланку в январе

Фото: Kevin Olson / Unsplash

Российские путешественники массово скупили туры на Шри-Ланку во второй половине января. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на тероператоров.

По информации Fun&Sun, в самолетах, выполняющих рейсы из Москвы в Матталу, остались лишь единичные свободные кресла. «Что касается региональных городов, то на вылетах из Екатеринбурга все распродано вплоть до февраля», — заметили в агентстве.

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Аналогичная ситуация с путевками складывается в Anex и «Библио-Глобусе». В связи с высоким спросом на эту популярную пляжную страну Азии учащаются случаи овербукинга в отелях. Эксперты объяснили, что цены также сохраняются на прежнем уровне из-за интереса со стороны россиян. Так, стоимость недельных турпакетов на Шри-Ланку на ближайшие даты начинается от 150 тысяч рублей за двоих.

Ранее туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию. Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.

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      Зарина Дзагоева
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