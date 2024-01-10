Россиянин расправился с братом в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь под Владимиром работник фермы зарезал брата

Во Владимирской области 60-летнего жителя Гусь-Хрустального района обвинили в расправе над 62-летним братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в новогоднюю ночь родственники выпивали на ферме, где работали. Они поссорились. Тогда младший брат достал нож и несколько раз ударил потерпевшего. Тот не выжил. Утром вернулся владелец фермы и обнаружил сотрудника без признаков жизни. Он вызвал полицейских.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

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