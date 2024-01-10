Российские войска поразили два цеха сборки украинских беспилотников

Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки украинских БПЛА

Российские войска поразили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об основных событиях минувших суток в зоне проведения специальной военной операции сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили радиолокационную станцию украинских войск и склад боеприпасов.

Удары по выявленным целям были нанесены ракетным вооружением, артиллерией и беспилотниками.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях украинских войск за 2023 год. По его словам, за год Вооруженные силы Украины потеряли свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Российские войска сохраняют стратегическую инициативу в зоне спецоперации, подчеркнул Шойгу.