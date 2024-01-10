Названы последствия для Байдена из-за сокрытия рака главы Пентагона

Политолог Блохин назвал некритичным скандал в США из-за рака главы Пентагона

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин назвал последствия для политического положения президента США Джо Байдена на фоне скандала с сокрытием информации о раке у главы Пентагона Ллойда Остина. В беседе с «Лентой.ру» Блохин назвал этот скандал некритичным для главы государства.

«Чего-то критичного и сверхрадикального нет, были скандалы и погромче, с тем же сыном Байдена, коррупции на Украине, делами с Китаем — скандалы были и похлеще. Понятно, что республиканцы попытаются это дело использовать, но они готовы использовать любой факт, чтобы давить на администрацию Байдена», — сказал эксперт.

Ситуацию это реально не поменяет. Если бы у Байдена было бы еще четыре года правления, то можно было бы о чем-то говорить, а сейчас, перед выборами, ничего революционного не произойдет. (...) Не стоит из мухи делать слона Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист

При этом Блохин выразил уверенность в том, что даже в случае замены главы Пентагона отношения между Москвой и Вашингтоном останутся на прежнем уровне.

«Замену Остину тоже найдут, если он будет неспособен выполнять свои обязанности. На отношения с Россией этот скандал тоже не повлияет, потому что в основном мейнстрим в американском истеблишменте русофобный, (...) и сторонников нормализации отношений с Россией в военно-промышленном комплексе США нет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс сообщил, что комитет начал расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

Отмечается, что Роджерсом было инициировано официальное расследование причин, по которым глава Министерства обороны Соединенных Штатов «не сообщил о госпитализации и неспособности» выполнять свои обязанности. В письме Роджерс потребовал от Остина в ближайшее время предоставить сведения и документы, которые касаются госпитализации министра обороны страны, отданных им приказов, процесса передачи полномочий заместителю главы ведомства Кэтлин Хикс, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией президента США Джо Байдена в период с 1 по 9 января.

Ллойда Остина госпитализировали 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только спустя 5 дней. Газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о происходящим с главой министерства. В результате 9 января стал известен диагноз министра — у него обнаружили рак простаты. Медики сообщили, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.