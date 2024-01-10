Школа принца Гарри не смогла открыться из-за проблем с туалетами

Бывшая школа принца Гарри отложила открытие из-за переполненной канализации

Итонский колледж, в котором в прошлом обучались принцы Уильям и Гарри, отложил открытие из-за проблемы с туалетами. Руководство частной школы сообщило, что канализация оказалась переполненаы из-за недавних наводнений, передает Bloomberg.

«Канализация в центре Итона не сможет выдержать прибытия почти 1,3 тысячи мальчиков», — отметили в администрации учебного заведения. Отмечается, что ученики, которые должны были приехать в школу 9 января, будут переведены на дистанционное обучение.

Итонский колледж является одной из самых престижных школ Великобритании. Ежегодная плата за одного учащегося составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей). Помимо членов королевской семьи, это заведение также посещали бывший премьер-министр страны Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Ранее стало известно, что принц Гарри провел три ночи в коттедже Фрогмор — своей бывшей резиденции, которую он покинул после отказа выполнять обязанности старшего члена королевской семьи. Он использовал последнюю возможность пожить там перед окончательным выселением, когда приезжал из США в Лондон.