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17:38, 10 января 2024Среда обитания

Шура рассказал о ситуации с жильем

Певец Шура рассказал, что закрывает ипотеку
Шура

Шура. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) закрыл ипотеку. О ситуации с жильем артист рассказал в эфире телешоу «Давай поженимся!».

Шура посетил программу, чтобы поддержать одного из героев. В ходе шоу певец обратился к искусственному интеллекту «Мендельсон» и попросил предсказать, не возникнет ли у него проблем с документами во время оформления сделки. «Я завтра иду оформлять квартиру, наконец, ипотеку закрываю», — поделился исполнитель.

Ранее Шура назвал преимущество жизни далеко от центра Москвы. На данный момент музыкант проживает в квартире недалеко от МКАД в районе Ленинского проспекта. По его словам, из-за расположения жилья у его знакомых нет постоянной возможности зайти в гости, благодаря чему певец может наслаждаться уединением.

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      Александра Качан
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