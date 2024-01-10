Шура рассказал о ситуации с жильем

Певец Шура рассказал, что закрывает ипотеку

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) закрыл ипотеку. О ситуации с жильем артист рассказал в эфире телешоу «Давай поженимся!».

Шура посетил программу, чтобы поддержать одного из героев. В ходе шоу певец обратился к искусственному интеллекту «Мендельсон» и попросил предсказать, не возникнет ли у него проблем с документами во время оформления сделки. «Я завтра иду оформлять квартиру, наконец, ипотеку закрываю», — поделился исполнитель.

Ранее Шура назвал преимущество жизни далеко от центра Москвы. На данный момент музыкант проживает в квартире недалеко от МКАД в районе Ленинского проспекта. По его словам, из-за расположения жилья у его знакомых нет постоянной возможности зайти в гости, благодаря чему певец может наслаждаться уединением.