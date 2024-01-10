Сотрудник банка назвал свиньей и стал угрожать матери участника СВО из-за долга

Сотрудник банка стал угрожать матери участника СВО из-за долга по кредиту

Сотрудник одного из российских банков назвал свиньей и стал угрожать матери участника специальной военной операции (СВО) из-за долга по кредиту. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, еще до отправки на спецоперацию житель Минусинска в Красноярском крае задолжал денег банку. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долга, но вскоре приостановили его, когда россиянин уехал в зону боевых действий.

Подобное решение не устроило сотрудника банковской организации: мужчина хотел, чтобы кредит выкупила мать должника как третье лицо. Женщина это сделать не могла, поскольку у нее даже не было документов сына на руках.

Жительница Красноярского края пожаловалась на работника. Последнего это сильно разозлило: он начал звонить женщине в 5 утра, писать в мессенджерах, требуя рассказать, кто придумал писать жалобу.

Мужчина таким образом намеревался «восстановить справедливость», поэтому требовал от матери извинений, обзывал ее свиньей и обещал достать окончательно. После очередного звонка трубку стал брать младший сын, так как матери уже было плохо от потока угроз.

Россиянка уверяла, что полицейские и сотрудники поддержки банка не обращали внимания на ее просьбу. Реакция последовала только в ГУФССП по Красноярскому краю. Суд оштрафовал банк на 55 тысяч рублей, а самого работника — на 5 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчину уволили из банковской организации.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени избили участника СВО за сделанное им замечание. В больнице мужчине наложили швы. Как утверждает супруга пострадавшего, полиция никак не реагировала на случившееся.