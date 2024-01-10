Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

В Свердловской области кинолог заморила голодом служебную собаку

Сотрудницу полиции и кинолога из Свердловской области обвиняют в том, что она заморила голодом служебную собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Младший лейтенант Юлия Д. занималась с конвойным ротвейлером по имени Ника Вом Хаус Алекс пять лет. Шестилетняя собака жила с сотрудницей полиции — она забрала ее из питомника, чтобы ей не было одиноко.

11 декабря Юлия внезапно обнаружила Нику без признаков жизни, когда пришла покормить ее. Вскрытие показало, что у собаки возникла сердечно-легочная недостаточность на фоне длительного голодания.

Позже Юлия заявила, что Ника отказывалась есть корм, так как приболела. Однако несмотря на плохое самочувствие собаки, она не стала показывать ее ветеринару.

Сотрудницу полиции подвергли дисциплинарному взысканию. В настоящее время материал передали в Следственный комитет, где будет решаться, есть ли в действиях Юлии состав уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники поймали сбежавшего из Литвы пса и вернули его хозяйке. Женщина очень тревожилась о состоянии собаки из-за сильных холодов.

