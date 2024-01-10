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12:53, 10 января 2024Из жизни

Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

В Свердловской области кинолог заморила голодом служебную собаку

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Сотрудницу полиции и кинолога из Свердловской области обвиняют в том, что она заморила голодом служебную собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Младший лейтенант Юлия Д. занималась с конвойным ротвейлером по имени Ника Вом Хаус Алекс пять лет. Шестилетняя собака жила с сотрудницей полиции — она забрала ее из питомника, чтобы ей не было одиноко.

11 декабря Юлия внезапно обнаружила Нику без признаков жизни, когда пришла покормить ее. Вскрытие показало, что у собаки возникла сердечно-легочная недостаточность на фоне длительного голодания.

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Позже Юлия заявила, что Ника отказывалась есть корм, так как приболела. Однако несмотря на плохое самочувствие собаки, она не стала показывать ее ветеринару.

Сотрудницу полиции подвергли дисциплинарному взысканию. В настоящее время материал передали в Следственный комитет, где будет решаться, есть ли в действиях Юлии состав уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники поймали сбежавшего из Литвы пса и вернули его хозяйке. Женщина очень тревожилась о состоянии собаки из-за сильных холодов.

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      Алиса Удовик
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