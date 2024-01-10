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05:20, 10 января 2024Экономика

Спрогнозировано резкое подорожание биткоина

Standard Chartered: курс биткоина может достичь $200 тысяч к концу 2025 года

Фото: Dmytro Demidko / Unsplash

Аналитики банка Standard Chartered спрогнозировали, что курс биткоина может достичь 200 тысяч долларов к концу 2025 года. Об этом пишет The Block.

Отмечается, что одним из главных факторов, на котором основан прогноз, является одобрение в Соединенных Штатах спотовых биткоин-ETF. Аналитики сравнили ожидаемый запуск спотовых биткоин-ETF с биржевыми фондами на золото и с тем, как последними была произведена революция на рынке золота после открытия широкого доступа для инвесторов.

Эксперты рассматривают потенциальное одобрение биткоин-ETF как «переломный момент» для нормализации участия в биткоине институциональных участников рынка. В банке подчеркнули, что цена золота за 7-8 лет после запуска ETF увеличилась в 4,3 раза. Так, в результате разрешения спотовых ETF на биткоин цена криптовалюты поднимется так же сильно в течение двух лет, так как этот рынок будет развиваться быстрее, считают аналитики.

В начале января во время торговой сессии стоимость биткоина поднялась выше 45 тысяч долларов впервые с 5 апреля 2022 года. В октябре 2023 года биткоин подорожал до значений 2022 года. Его стоимость превысила 34 тысячи долларов впервые с мая того года.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова предрекла биткоину рекордный рост стоимости в 2024 году. Предполагается, что по состоянию на начало апреля 2024 года биткоин будет торговаться примерно на уровне 46 900 долларов.

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      Марина Совина
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