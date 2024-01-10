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15:42, 10 января 2024Ценности

Стала известна судьба колье за 23 миллиона рублей с «голой» вечеринки Ивлеевой

Кадр: Telegram-канал Mash

Журналисты раскрыли судьбу роскошного колье с «голой» вечеринки российской блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20 декабря 32-летняя инфлюэнсерша надела на свое скандальное мероприятие комплект черного кружевного белья и полупрозрачное платье. При этом она дополнила свой образ изделием стоимостью 23 миллиона рублей, которое оказалось не в ее собственности.

Так, стало известно, что замбийский изумруд весом 7,62 карата предоставила ювелирная компания, установив на него цену 6,25 миллиона рублей. Теперь драгоценный камень не могут продать из-за шквала критики, которая обрушилась на Ивлееву. В свою очередь, частный коллекционер, одолживший бриллиантовую цепь за 16 миллионов рублей, оказался в ярости после увиденных фото и видео с мероприятия.

Ранее российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) раскрыл судьбу носка, которым он прикрывал интимные места на вечеринке Ивлеевой. Музыкант признался, что в этот же вечер подарил скандальный носок понравившейся девушке.

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      Карина Черных
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