Стало известно о погибших в ходе беспорядков в Эквадоре

El Universal: 8 человек погибли и двое ранены в ходе беспорядков в Эквадоре

В городе Гуаякиль на западе Эквадора в ходе массовых беспорядков погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр Акилес Альварес, чьи слова приводит El Universal.

Как стало известно от властей, пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли автомобили на севере города, там же был ранен школьник. Неподалеку группа вооруженных людей ворвалась на склад запчастей и убила еще троих человек. Кроме того, пострадал один полицейский.

В свою очередь, глава муниципальной государственной компании Segura EP, обеспечивающей безопасность, Андрес Сандовал, за полтора часа были захвачены пять городских больниц, сгорело два автомобиля и два мотоцикла.

Ранее вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали. В стране введен режим «внутреннего вооруженного конфликта». На фоне обострения ситуации в сфере безопасности мобилизованы армия и полиция.

