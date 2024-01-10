Стилист раскрыл россиянкам способы идеально уложить челку

Топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий раскрыл россиянкам способы идеально уложить челку. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 10 января.

В первую очередь специалист обратил внимание на прямую челку. Он посоветовал не укладывать волосы в локоны или прямые пряди, начиная от корней. При этом в первом случае лучше немного подкрутить их концы. Челку, в свою очередь, рекомендуется просушить феном, добавив объем в прикорневой зоне с помощью расчески-брашинга. «Не закручивайте концы волос к лицу — уже неактуально. Стильная альтернатива — выпрямить челку с помощью утюжка», — пояснил Рокицкий.

Говоря о челке-шторке, эксперт предлагает уложить ее с помощью брашинга, а затем разделить на две части по пробору и посушить концы феном по направлению от лица. По его мнению, такой вариант оформления отлично сочетается с пучком или хвостом.

В декабре Максим Рокицкий назвал россиянкам способы скрыть неудачную челку. Специалист объяснил, что исправить ошибку мастера можно с помощью аксессуаров. Для этого могут подойти ободки, крупные заколки или завязанная в бант лента.