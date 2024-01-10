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14:10, 10 января 2024Путешествия

Стоимость поездок за границу для россиян стремительно упала

АТОР: цены на туры в популярные у россиян страны снизились до 30 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Цены на туры в популярные у россиян страны во второй половине января снизились до 30-35 процентов по сравнению с новогодними каникулами. О том, что стоимость поездок за границу стремительно упала, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, десятидневный тур в Таиланд в январе можно купить за 160-180 тысяч рублей вместо новогодних 250 тысяч рублей. Однако количество таких предложений ограничено, предупредили в АТОР. Отмечается, что по ценовой доступности с Таиландом сравнима Шри-Ланка: туры туда стоят от 162 тысяч рублей на двоих.

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Отдохнуть девять дней в пятизвездочном отеле Египта по системе «все включено» в конце января получится за 98,2 тысячи рублей на двоих. Такое предложение есть у турагентства Fun & Sun.

Кроме того, в источнике указано, что туристы с бюджетом, не превышающим 100 тысяч рублей на двоих, могут отправиться в ОАЭ. Девятидневный отдых в четырехзвездочном отеле в Эмиратах будет стоить от 84,9 тысячи рублей.

Еще в одной популярной у россиян стране, Турции, после новогодних каникул также получится отдохнуть дешевле: турагентство PEGAS Touristik предлагает десятидневный тур в Кемер с размещением в четырехзвездочном отеле за 61,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что самым дорогим (326 тысяч рублей) на новогодних каникулах стал средний чек за тур в Таиланд. Эта страна вошла в число самых популярных у отечественных путешественников новогодних направлений.

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      Марина Черняк
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