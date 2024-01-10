Священник обезумел из-за укуса клеща и отрезал себе половые органы

В Чехии священник, обезумевший после укуса клеща, сам отрезал себе половые органы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в селе неподалеку от города Ческе-Будеевице. Чтобы добраться до священника, который заперся в своем доме, пожарным пришлось сломать три двери. К тому времени он успел серьезно повредить свои гениталии.

Священника доставили в больницу, однако его состояние продолжало ухудшаться. Он десять дней провел в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Чешская газета Blesk сообщила со ссылкой на несколько источников, что у него ампутированы половые органы.

Генеральный викарий Ческе-Будеевице Давид Хенцль назвал причиной случившегося психоз, вызванный клещевым энцефалитом. Он также заметил, что травмы, которые получил священник, были относительно легкими.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.