Стал известен новый владелец роскошной виллы Тинькова на Камчатке

АФК «Система» стала новым владельцем компании «Хонка Камчатка» Олега Тинькова

Структура АФК «Система» стала новым владельцем компании «Хонка Камчатка», созданной под реализацию личного проекта основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом свидетельствуют данные базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Стало известно, что уставный капитал компании «Хонка Камчатка» перешел во владение ООО «Заря». Оно входит в рыбопромышленный холдинг «Восход» из портфеля АФК.

В планы Тинькова входило возведение роскошного гостевого комплекса на Камчатке в рамках проекта La Datcha. Строительство виллы должно было начаться в 2016 году, но было свернуто из-за разногласий с местными чиновниками. По задумке бизнесмена, проект позволил бы арендовать элитное жилье во Франции, Италии и России. Миллиардер вложил в проект 50 миллионов долларов и называл La Datcha «блажью миллиардера» и «чистым хобби».

В октябре стал известен новый хозяин другой виллы Олега Тинькова — «Ла дача Астрахань». Недвижимость перешла птицефабрике «Акашевская». Предприятие контролирует экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.