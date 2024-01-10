Огромную рыбу продали за 72 миллиона рублей

The Japan Times: в Японии 238-килограммового тунца продали за 72 миллиона рублей

В Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 114,2 миллиона иен (почти 72 миллиона рублей). Об этом сообщает The Japan Times.

Огромную 238-килограммовую рыбу, пойманную у берегов провинции Аомори, продали во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоесу в Токио. Покупателями вновь стала сеть ресторанов Onodera Group и компания Yamayuki. Ожидается, что из тунца сделают суши и будут подавать в ресторане Onodera в токийском районе Гинза.

Onodera Group и Yamayuki побеждают во время новогоднего аукциона четвертый год подряд, однако такую цену им пришлось заплатить впервые. Год назад победа обошлась им втрое дешевле, а в 2022 году они смогли забрать лучшего тунца всего за 16,9 миллиона иен.

Рекорд новогоднего аукциона в Тоесу, поставленный в 2019 году, пока не побит. Тогда 278-килограммовый тихоокеанский голубой тунец был продан за 333,6 миллиона иен (212 миллионов рублей). Падение цен связывали с пандемией COVID-19, ударившей по японскому ресторанному бизнесу.

Ранее сообщалось, что в Японии обыкновенного краба-стригуна, пойманного в регионе Санъин, продали за рекордную сумму. В ходе торгов стоимость лота достигла 10 миллионов иен (около шести миллионов рублей).