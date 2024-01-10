Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:42, 10 января 2024Наука и техника

Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

Фатих Каджыр: Турция за 10 лет отправит на Луну два непилотируемых аппарата

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция за 10 лет планирует отправить на Луну два непилотируемых аппарата. Об этом заявил министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр, сообщает ТАСС.

«Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства. Эту миссию мы планируем осуществить в течение десяти лет дважды», — сказал чиновник.

По его словам, в первом случае будет совершена мягкая посадка. Планируемый на 18 января полет турецкого астронавта на Международную космическую станцию (МКС) министр назвал началом реализации Турцией национальной лунной программы.

В сентябре министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

      Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

      Цены на газ в мире упали до минимума

      В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

      Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

      Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

      Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

      Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости