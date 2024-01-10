Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

Фатих Каджыр: Турция за 10 лет отправит на Луну два непилотируемых аппарата

Турция за 10 лет планирует отправить на Луну два непилотируемых аппарата. Об этом заявил министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр, сообщает ТАСС.

«Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства. Эту миссию мы планируем осуществить в течение десяти лет дважды», — сказал чиновник.

По его словам, в первом случае будет совершена мягкая посадка. Планируемый на 18 января полет турецкого астронавта на Международную космическую станцию (МКС) министр назвал началом реализации Турцией национальной лунной программы.

В сентябре министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.