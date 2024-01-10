УАЗ поднял цены на все модели машин

Внедорожники УАЗ подорожали в России на 35-50 тысяч рублей

Цены на все внедорожники, которые производит Ульяновский автозавод (УАЗ) выросли в России на 35-50 тысяч рублей (2,5-3,3 процента), пишут «Автоновости дня», изучившие актуальные прайс-листы компании.

В частности, на 50 тысяч подорожали флагманы легковой линейки производителя — «Патриот» и «Пикап», а УАЗ «Хантер», который выпускается со 112-сильным двигателем, китайской пятиступенчатой «механикой» BAIC и системой полного привода — на 35 тысяч.

Отмечается, что поднялись цены и на опции для УАЗов. Например, окраска кузова цветом с эффектом «металлик» для «Хантера» подорожала с 15 до 17 тысяч рублей, а для остальных моделей — с 16 до 17 тысяч.

Прошлым летом журналисты подсчитали, что с 2010 года цена УАЗ «Патриот» в базовой комплектации выросла более чем на миллион рублей — с 475 тысяч до 1,55 миллиона рублей.