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13:24, 10 января 2024Россия

В Белгороде объявили об авиационной опасности

Мэрия Белгорода предупредила жителей об авиационной опасности

Фото: РИА Новости

В Белгороде предупредили жителей об авиационной опасности. Об этом мэрия российского города сообщила в Telegram-канале.

«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении мэрии. Подробностей о возможной опасности власти не привели.

30 декабря центр Белгорода атаковали ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, врачи не смогли спасти 25 человек, пострадали еще 110. Во время новогодних праздников в городе почти каждый день объявляли сигнал ракетной опасности, губернатор также сообщал об обстрелах.

На фоне участившихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Вячеслав Гладков поручил обучить всех чиновников и работников бюджетных учреждений Белгорода и приграничных муниципалитетов оказанию первой медицинской помощи. В Белгороде также возобновили курсы по оказанию первой медицинской помощи для местных жителей.

В Кремле, реагируя на ситуацию в приграничном регионе, заявили, что российские военнослужащие делают все для минимизации опасности обстрелов противника. «Специальная военная операция для этого продолжается», — заключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что удары по гражданским объектам на территории России и по центру Белгорода в канун Нового года были произведены с помощью снарядов и ракет, выпущенных в Германии, Италии, США и Франции.

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      Анастасия Шейкина
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