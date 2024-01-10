В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности

Мэрия Белгорода: предупреждение об авиационной опасности отменено

Предупреждение об авиационной опасности, которое объявили в Белгороде, отменено. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«РСЧС: Город Белгород отбой авиационной опасности», — говорится в сообщении мэрии. Предупреждение об опасности отменили спустя час.

За последние две недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще атаковать Белгородскую область. Так, 30 декабря центр Белгорода атаковали ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, еще 110 пострадали. Впоследствии во время новогодних праздников в городе почти каждый день объявляли сигнал ракетной опасности, губернатор также сообщал об обстрелах.

На фоне участившихся атак Вооруженных сил Украины губернатор Вячеслав Гладков поручил обучить всех чиновников и работников бюджетных учреждений Белгорода оказанию первой помощи, Аналогичные курсы возобновили и для местных жителей. В Кремле, реагируя на ситуацию в приграничном регионе, заявили, что российские военнослужащие делают все для минимизации опасности обстрелов противника