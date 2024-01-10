В Федерации бокса Ингушетии опровергли принятие ислама Емельяненко

Лом-Али Газгириев опроверг принятие ислама Александром Емельяненко

Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев опроверг информацию о том, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко принял ислам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть Библия. Он знает», — сообщил Газгириев.

9 января о принятии Емельяненко ислама сообщил тренер Расул Магомедалиев. По его словам, принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости.

14 декабря Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. По его словам, боец продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с участием россиянина завершился вничью.