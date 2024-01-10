Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Кубок Италии|1/4 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Суперкубок Испании|1/2 финала
09:15, 10 января 2024Спорт

В Федерации бокса Ингушетии опровергли принятие ислама Емельяненко

Лом-Али Газгириев опроверг принятие ислама Александром Емельяненко

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев опроверг информацию о том, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко принял ислам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть Библия. Он знает», — сообщил Газгириев.

9 января о принятии Емельяненко ислама сообщил тренер Расул Магомедалиев. По его словам, принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости.

14 декабря Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. По его словам, боец продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с участием россиянина завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

      Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

      Цены на газ в мире упали до минимума

      В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

      Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

      Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

      Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

      Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости