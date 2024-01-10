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20:42, 10 января 2024Мир

В НАТО пообещали Украине миллиарды евро без конкретики

В НАТО пообещали Украине крупную помощь в 2024 году, но без конкретики

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

В НАТО пообещали Украине «крупную помощь в миллиарды евро» в 2024 году, но не сообщили конкретные суммы и направления средств. Об этом стало известно из заявления, опубликованного по итогу встречи Совета Украина — НАТО.

«Сегодня союзники ясно дали понять, что они будут продолжать предоставлять Украине крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие союзники наметили планы предоставить дополнительные возможности на миллиарды евро в 2024 году», — отмечается в заявлении Совета.

Также в заявлении говорится об объемах оказанной Киеву помощи. В частности, по данным документа, Германия недавно поставила на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и Skynex, а также дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, а Великобритания отправила порядка 200 ракет ПВО.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина будет принята в НАТО, однако необходимо решить вопрос с датой.

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      Максим Габриелян
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