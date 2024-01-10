В Петербурге мужчина подрался с сотрудником ТРК из-за несоответствия цен

34-летний петербуржец подрался с сотрудником ТРК из-за несоответствия цен

В Санкт-Петербурге 34-летний мужчина подрался с сотрудником торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Континент» на Байконурской улице из-за несоответствия цен. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, сотрудники Росгвардии доставили горожанина в отдел полиции Приморского района. Поводом для этого стала стычка в ТРК.

Петербуржец пришел туда с женой и детьми, но обнаружил, что реальная стоимость в одном из магазинов не сходилась с той, что была указана на ценнике. Впоследствии произошла словесная перепалка с работницей торговой точки. Конфликт с сотрудником ТРК завязался уже на эскалаторе, в ходе потасовки мужчину повалили на пол. Полицейские приняли у горожанина заявление. Позже встречное обращение к правоохранителям поступило от работника ТРК.

«В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия», — разъяснили в ГУ МВД по Петербургу.

Как пояснили «Фонтанке» в управляющей ТРК компании «Адамант», ссора случилась на территории одного из арендаторов и привела к драке посетителя и охранника магазина. «Охрана комплекса сработала в четком соответствии с протоколом и вызвала наряд полиции, который в настоящее время и занимается урегулированием ситуации», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в Москве продавец парфюмерно-косметической торговой сети и охранник другого магазина подрались из-за пробников духов.