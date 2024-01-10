В России зафиксировали рекорд числа операций по стерилизации женщин за 16 лет

Росстат зафиксировал рекорд числа операций по стерилизации женщин за 16 лет

Число операций по стерилизации женщин в России достигло рекордного за 16 лет показателя, следует из данных, зафиксированных Росстатом. Об этом пишет «Медвестник».

Согласно информации из статистического сборника «Здравоохранение в России 2023», в 2022 году россиянки сделали 15 тысяч процедур стерилизации, что составляет около 45 операций на 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Издание обратило внимание, что в последний раз более высокие показатели наблюдались в 2006 году, когда зафиксировали более 17 тысяч операций.

В последующие годы число процедур снижалось, пока в 2014 году не начался стабильный рост. После этого спад наблюдался только в 2020 году, когда на фоне пандемии COVID-19 россиянки сделали 12,6 тысячи операции по стерилизации. Всего же с 2010 года эта цифра выросла на 20 процентов.

Как объяснил изданию врач акушер-гинеколог, заведующий отделением репродуктивной хирургии Международного центра репродуктивной медицины Ринат Темирбулатов, рост числа процедур стерилизации у женщин может быть связан с распространением информации о возможности проведения такой операции, а также с хорошей осведомленностью россиянок о ее последствиях. «Сейчас у пациенток появилось понимание, что эта процедура не приводит к пожизненному и необратимому отказу иметь детей. Например, даже после перевязки маточных труб пациентка при желании может сделать ЭКО и получить беременность», — рассказал он.

Врач добавил, что обычно стерилизацию делают параллельно с другими гинекологическими процедурами, а не отдельно. Например, во время проведения кесарева сечения, так как, если это уже вторые или третьи роды, последующая беременность может нести для здоровья женщины высокие риски.

В России процедуру стерилизации разрешается проводить женщинам и мужчинам, достигшим 35 лет и имеющим не менее двух детей. Исключением являются медицинские показатели.

Ранее стало известно, что власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию по запрету абортов. Например, в Челябинской области стали отрицать рекомендацию о выводе процедуры прерывания беременности из перечня услуг частных клиник. А в Нижегородской области инициативу по запрету абортов начали связывать с претензиями к качеству процедуры в частных клиниках.

