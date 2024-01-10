Макгрегор: гражданам США усложняют жизнь американские власти, а не Россия и КНР

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал главных врагов американцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, гражданам Соединенных Штатов усложняют жизнь не Россия или Китай, а американские власти.

«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», — отметил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что западные государства никогда не признают своего поражения на Украине. При этом полковник выразил уверенность, что в частном порядке представители правящих кругов Соединенных Штатов и других западных стран признают ошибочность своих действий.