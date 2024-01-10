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19:35, 10 января 2024Забота о себе

Врачи перечислили вызывающие мигрень продукты

Невролог Уилхор: некоторые виды сыров и кофе провоцируют мигрень

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Кофе, шоколад, а также некоторые виды сыров провоцируют приступы мигрени, предупредили врачи-неврологи Томас Берк и Даниэль Уилхор. В беседе с HuffPost они перечислили и другие продукты, способные вызвать сильную головную боль.

По словам Берка, люди, у которых бывает мигрень, имеют гипервозбудимую нервную систему, которая легко реагирует на внешние и внутренние раздражители, вызывая приступы сильной головной боли. При этом у каждого пациента триггеры разные, говорит врач: приступ может начаться из-за бессонной ночи, изменений гормонального фона или неправильной диеты.

Однако некоторые провоцирующие факторы встречаются чаще, чем другие, отметила Уилхор. По ее словам, большинство пациентов с мигренью испытывают приступы после спиртного, особенно красного вина. Невролог объяснила, что это происходит из-за наличия в этом напитке тирамина — вещества, которое образуется в процессе брожения или гниения. Это же вещество также содержится в выдержанных сортах сыра, таких как чеддер или манчего, поэтому людям с мигренями нужно избегать и этого продукта, считает Уилхор.

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Также считается, что приступы может спровоцировать шоколад, однако Уилхор подчеркнула, что научных доказательств этому нет. По ее словам, некоторые врачи даже полагают, что тяга к десерту предупреждает приступ, а не вызывает его.

Еще один неоднозначный продукт, который может, как спровоцировать приступ, так и облегчить его — это кофеин. Берк рассказал, что людям с мигренью он обычно рекомендует снизить суточное потребление кофе до одной чашки в день, при этом важно пить напиток в одно и то же время. Врач объяснил, что нарушение привычных ритуалов тоже может вызвать головную боль.

Последним продуктом, противопоказанным при мигренях, специалисты назвали мясные деликатесы. Уилхор объяснила, что в них содержится много соли и нитратов, которые перерабатываются в оксид азота, влияющий на кровоток. «Изменения кровотока связаны с мигренью, и оксид азота способствует этим изменениям», — заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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