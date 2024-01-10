Зеленского предупредили о готовности Одессы восстать из-за мобилизации

Экс-советник Кучмы Соскин: принудительная мобилизация заставит Одессу вспыхнуть

Решение президента Украины Владмира Зеленского о принудительной мобилизации может привести к опасным последствиям и заставить Одессу вспыхнуть. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в Youtube.

«Результат всех этих действий — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. (…) Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем», — считает эксперт.

Он уверен, что Зеленский довел страну до краха во всех сферах жизни, а решения украинских властей ошибочны.

Ранее о нежелании большинства украинцев служить заявил командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Офицер отметил, что с проблемами мотивации сталкиваются и действующие военнослужащие.