Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:57, 10 января 2024Из жизни

Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

Daily Star: в США женщина сбросила 136 килограммов и улучшила свое здоровье

Фото: @biggirl_workingout

Жительница США избавилась от 136 килограммов, испугавшись серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Daily Star.

Уитни Уилер из города Спрингфилд, штат Миссури, боролась с ожирением большую часть своей жизни. Как рассказывает женщина, она с детства питалась жирной едой и употребляла большое количество углеводов. Американка отмечает, что члены ее семьи не ели овощи и здоровую пищу, из-за чего у нее появился лишний вес.

Уилер старалась не акцентировать внимание на своей внешности и вела активную социальную жизнь. В школьные годы она была популярна среди сверстников и принимала участие в различных мероприятиях. Однако с течением времени она стала понимать, что лишний вес мешает ей вести нормальную жизнь. Уилер стало тяжело ходить и стоять, она не могла спать из-за высокого кровяного давления, мучилась от боли в суставах и одышки. Она решила, что хочет улучшить свое здоровье и сбросить лишний вес, когда вспомнила о бабушке и матери. И та, и другая не прожили больше 40 лет — у них диагностировали хроническую сердечную недостаточность, которая возникла из-за избыточного веса. Не желая повторять их судьбу, Уилер приняла твердое решение похудеть.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Женщина начала питаться домашней едой и ежедневно заниматься спортом. Первоначально ей удалось сбросить лишний вес, однако через несколько лет она снова поправилась. У Уилер подскочило кровяное давление, и она обратилась в больницу. Однако врачам пришлось отказать американке в лечении из-за большого веса, на который не было рассчитано медицинское оборудование. Тогда женщина решилась на рукавную гастропластику — бариатрическую операцию по сокращению объема желудка. Благодаря хирургическому вмешательству и здоровому образу жизни Уилер удалось сбросить 136 килограммов лишнего веса.

По словам женщины, важно не только похудеть, но и не поправиться снова. «Долгосрочный успех зависит от вашего выбора, привычек и образа мышления», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Ирландии испугалась заключения врача, заменила вредную пищу едой домашнего приготовления и сбросила 57 килограммов. Сейчас она работает в организации по снижению веса и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      В Швейцарии заявили об экономическом буме в России

      Под Воронежем ввели режим ЧС после падения боеприпаса

      Мамаев устроил дебош в самолете

      У летевшей в Москву тайской актрисы украли вещи на сотни тысяч рублей

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости