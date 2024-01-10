Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

Daily Star: в США женщина сбросила 136 килограммов и улучшила свое здоровье

Жительница США избавилась от 136 килограммов, испугавшись серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Daily Star.

Уитни Уилер из города Спрингфилд, штат Миссури, боролась с ожирением большую часть своей жизни. Как рассказывает женщина, она с детства питалась жирной едой и употребляла большое количество углеводов. Американка отмечает, что члены ее семьи не ели овощи и здоровую пищу, из-за чего у нее появился лишний вес.

Уилер старалась не акцентировать внимание на своей внешности и вела активную социальную жизнь. В школьные годы она была популярна среди сверстников и принимала участие в различных мероприятиях. Однако с течением времени она стала понимать, что лишний вес мешает ей вести нормальную жизнь. Уилер стало тяжело ходить и стоять, она не могла спать из-за высокого кровяного давления, мучилась от боли в суставах и одышки. Она решила, что хочет улучшить свое здоровье и сбросить лишний вес, когда вспомнила о бабушке и матери. И та, и другая не прожили больше 40 лет — у них диагностировали хроническую сердечную недостаточность, которая возникла из-за избыточного веса. Не желая повторять их судьбу, Уилер приняла твердое решение похудеть.

Женщина начала питаться домашней едой и ежедневно заниматься спортом. Первоначально ей удалось сбросить лишний вес, однако через несколько лет она снова поправилась. У Уилер подскочило кровяное давление, и она обратилась в больницу. Однако врачам пришлось отказать американке в лечении из-за большого веса, на который не было рассчитано медицинское оборудование. Тогда женщина решилась на рукавную гастропластику — бариатрическую операцию по сокращению объема желудка. Благодаря хирургическому вмешательству и здоровому образу жизни Уилер удалось сбросить 136 килограммов лишнего веса.

По словам женщины, важно не только похудеть, но и не поправиться снова. «Долгосрочный успех зависит от вашего выбора, привычек и образа мышления», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Ирландии испугалась заключения врача, заменила вредную пищу едой домашнего приготовления и сбросила 57 килограммов. Сейчас она работает в организации по снижению веса и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов.