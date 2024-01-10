Жители российского города устроили массовую драку с цыганами и попали на видео

В Сибири жители города подрались с цыганами у входа в магазин и попали на видео

Жители города Мариинска Кемеровской области устроили массовую драку с цыганами. Снятую очевидцем видеозапись опубликовало сообщество «Подслушано Мариинск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно нескольких сцепившихся друг с другом людей. Затем к месту событий — тротуару перед входом в магазин — подбегают еще два человека.

Пресс-служба регионального главка полиции сообщила в Telegram, что пятеро из девяти участников конфликта — женщины. Там добавили, что потасовка началась со словесного конфликта у дверей супермаркета, в ходе которой одна из горожанок позвала на помощь знакомых.

Всех участвовавших в драке жителей доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев, а также протоколы о мелком хулиганстве и нарушении тишины и покоя граждан.

Ранее в Дагестане произошла массовая драка из-за долга за телефон. Один из участников сделки не выполнил взятых на себя обязательств, что привело к конфликту с кредитором. На помощь обоим участникам конфликта пришли земляки. Драку сотрудникам полиции удалось остановить стрельбой в воздух.