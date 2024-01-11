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18:27, 11 января 2024Наука и техника

«Адмирал Головко» завершил межфлотский переход

Фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход в Североморск

Фото: Минобороны РФ

Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году, завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга в Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ), передает ТАСС.

В пресс-службе флота отметили, что «Адмирал Головко» отшвартовался у причала в главной базе СФ в Североморске. На причале командир корабля капитан второго ранга Андрей Славин доложил командующему СФ Александру Моисееву об успешном выполнении задач перехода.

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«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей — это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять», — приводят его слова в пресс-службе.

Моисеев отметил, что фрегаты проекта 22350 оснащены гиперзвуковым оружием, которое «поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень».

В декабре военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что «Адмирал Головко», который приняли в боевой состав ВМФ России 25 декабря, будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».

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      Даниил Иринин
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