Фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход в Североморск

Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году, завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга в Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ), передает ТАСС.

В пресс-службе флота отметили, что «Адмирал Головко» отшвартовался у причала в главной базе СФ в Североморске. На причале командир корабля капитан второго ранга Андрей Славин доложил командующему СФ Александру Моисееву об успешном выполнении задач перехода.

«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей — это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять», — приводят его слова в пресс-службе.

Моисеев отметил, что фрегаты проекта 22350 оснащены гиперзвуковым оружием, которое «поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень».

В декабре военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что «Адмирал Головко», который приняли в боевой состав ВМФ России 25 декабря, будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».