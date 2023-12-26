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19:45, 26 декабря 2023Наука и техника

Названы задачи принятого в состав ВМФ «Адмирала Головко»

Болтенков: фрегат «Адмирал Головко» обеспечит развертывание АПЛ проекта «Борей»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который приняли в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России 25 декабря, будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей». Задачи корабля назвал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

По его словам, многоцелевой корабль может наносить удары ракетами «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».

«При необходимости он сможет отстреляться и по северным районам Финляндии из Баренцева моря. Но в первую очередь он должен будет обеспечить развертывание стратегических подводных ракетоносцев проекта "Борей"», — сказал эксперт.

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Болтенков добавил, что фрегат также сможет усилить ударные группы надводных кораблей. Эта задача станет особенно актуальной после завершения ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Ранее в декабре военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что российская ракета «Циркон» неуязвима для средств противовоздушной обороны потенциального противника.

В том же месяце стало известно, что ВМФ России получит серию из десяти фрегатов проекта 22350, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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      Даниил Иринин
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