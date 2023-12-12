Эксперт рассказал о неуязвимости «Циркона»

Эксперт Лямин заявил о невозможности перехвата российского «Циркона»

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которой вооружают фрегаты проекта 22350, неуязвима для средств противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника. О невозможности перехвата ракеты заявил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

«Ее нельзя перехватить, и российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность. Системы ПВО потенциального противника — США и НАТО — не отобьют такую атаку. В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет — их просто нет», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «Циркон» повышает не только ударную мощь отдельных кораблей, но и мощь всего флота.

Ранее в декабре командир фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350 капитан первого ранга Алексей Рябоштан сообщил, что модернизация корабля под ракеты «Циркон» завершена в ноябре.

В июне главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы получат гиперзвуковые ракеты «Циркон».