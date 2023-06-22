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10:44, 22 июня 2023Наука и техника

Все новые российские фрегаты и корветы получат «Цирконы»

Главком ВМФ Евменов: все новые российские фрегаты и корветы получат ракеты «Циркон»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте РИА Новости сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже. Мы не отказываемся от "Ониксов" и "Калибров", они доказали свою высокую надежность», — сказал главком.

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В феврале президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Кремля, сообщил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.

В январе Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.

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    Иван Потапов
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