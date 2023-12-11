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18:36, 11 декабря 2023Наука и техника

Модернизацию «Адмирала Касатонова» под «Цирконы» завершили

Модернизацию фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон» завершили в ноябре

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» Северного флота (СФ) России под гиперзвуковые ракеты «Циркон» завершена в ноябре. Об этом ТАСС сообщил командир корабля, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

«Загрузили боевые ракеты — четыре изделия. Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал военный.

В марте СФ России сообщил о завершении «Адмиралом Касатоновым» 420-дневного похода и его прибытии в Североморск. Дальний поход корабля начался в январе прошлого года. Всего фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.

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      Иван Потапов
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