Модернизацию «Адмирала Касатонова» под «Цирконы» завершили

Модернизацию фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон» завершили в ноябре

Модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» Северного флота (СФ) России под гиперзвуковые ракеты «Циркон» завершена в ноябре. Об этом ТАСС сообщил командир корабля, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

«Загрузили боевые ракеты — четыре изделия. Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал военный.

В марте СФ России сообщил о завершении «Адмиралом Касатоновым» 420-дневного похода и его прибытии в Североморск. Дальний поход корабля начался в январе прошлого года. Всего фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.