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13:19, 11 января 2024Среда обитания

В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
СюжетЗемлетрясение в Афганистане

Фото: Petr Brož / Wikimedia

Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы в 12:20 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия располагался в 41 километре к югу от населенного пункта Джурм и в 160 километрах от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 188 километров. Землетрясение также ощущалось в Узбекистане и Казахстане.

Ранее землетрясения силой 4,1 и 3,3 произошли в Турции. Подземные толчки наблюдались в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.

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      Виктория Клабукова
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