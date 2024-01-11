В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы в 12:20 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия располагался в 41 километре к югу от населенного пункта Джурм и в 160 километрах от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 188 километров. Землетрясение также ощущалось в Узбекистане и Казахстане.

Ранее землетрясения силой 4,1 и 3,3 произошли в Турции. Подземные толчки наблюдались в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.