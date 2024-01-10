В Турции снова произошло землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны в 06:35 по местному времени (совпадает с московским). Подземные толчки зарегистрированы в районе Яйладагы. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 километра.

Ранее 9 января в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки были зарегистрированы в районе Нурхак в 22:20 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.

В декабре в Турции зафиксировали два землетрясения с разницей в несколько минут. Магнитуда первого составила 5,1, а магнитуда второго — 4,5. Эпицентр обоих находился возле города Муданья провинции Бурса на западе страны. Толчки также ощущались в Стамбуле, Коджаэли, Чанаккале, Биледжике и Сакарье.