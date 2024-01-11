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14:28, 11 января 2024Забота о себе

Диетолог раскрыла неожиданную пользу апельсинов

Диетолог Стародубова: апельсины помогают поддерживать здоровье сосудов

Фото: Sheraz Shaikh / Unsplash

Регулярное употребление апельсинов помогает поддерживать здоровье сосудов и улучшает липидный обмен, полагает диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Неожиданную пользу цитрусовых она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

По словам Стародубовой, благотворное воздействие апельсинов на сосуды объясняется высоким содержанием в них витамина С. Диетолог уточнила, что съев всего 100 грамм мякоти, можно получить почти половину необходимой суточной нормы этого витамина.

Витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной

Антонина Стародубовадиетолог столичного департамента здравоохранения

Помимо этого, апельсины улучшают липидный обмен в организме благодаря высокому содержанию в них клетчатки. Также они богаты витаминами А и В, калием, кальцием и цинком, при этом содержат очень мало калорий, отметила Стародубова.

Специалистка предупредила, что не нужно съедать более одного-двух апельсинов в сутки. Стародубова объяснила, что избыточное потребление может вызвать псевдоаллергическую реакцию, которая сопровождается покраснением кожи и сильным зудом. Кроме того, она посоветовала людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта с большой осторожностью относиться к цитрусовым или совсем от них отказаться, так как из-за содержания кислоты они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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Ранее Стародубова предупредила, что злоупотребление холодцом грозит развитием и обострением тяжелых заболеваний. По ее словам, избыточное количество насыщенных жиров и пищевой соли, которые содержатся в холодце, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.

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      Екатерина Улитина
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