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02:00, 11 января 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans раскрыла влияние увеличения груди на жизнь

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Эротическая модель Эмили Найт, публикующая контент на платформе OnlyFans, раскрыла, как на ее жизнь повлияло увеличение груди. О пластической операции она высказалась в подкасте PillowTalk, видео доступно на YouTube.

По словам Найт, до хирургического вмешательства у нее была грудь второго размера. Модель OnlyFans заявила, что ее жизнь значительно изменилась в лучшую сторону после операции. «Я стала лучше, я стала более сексуальной», — сказала Найт.

Она также отметила, что не прибегала к другой популярной в индустрии взрослого контента операции — увеличению ягодиц.

Ранее эротическая модель-фермерша Джоди Марш раскрыла свой доход с OnlyFans. Она рассказала, что заработала благодаря платформе 60 тысяч фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей), которые вложила в постройку забора в своем центре спасения животных.

Перед этим звезда OnlyFans Патрисия Кэй рассказала, как ее религиозные родители отнеслись к ее работе. По словам Кэй, мать и отец пригрозили прекратить с ней общение, когда узнали о ее карьере.

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      Олег Давыдов
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