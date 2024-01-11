Пытавшийся уехать на Украину россиянин признан виновным в госизмене и осужден

В Курске суд дал 6 лет Ермоленкову за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ

Курский областной суд приговорил к шести годам лишения свободы 21-летнего жителя Железногорска Андрея Ермоленкова, пытавшегося уехать на Украину и воевать на ее стороне против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным в приготовлении к госизмене и попытке незаконного пересечения госграницы.

По версии следствия, после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года он стал изучать украинский язык и через интернет отправил свои данные для вступления в украинское военизированное объединение. Ермоленков неоднократно выезжал в приграничные районы Курской области, пытаясь перейти границу, но в итоге его задержали пограничники.

Он вину признал, в содеянном раскаялся. На судебном заседании были оглашены записи звонков Ермоленков на украинские номера. Он, в частности, пытался связаться с Государственной пограничной службой Украины, но не дозвонился, а также с МИД Украины. Россиянин спросил ответившего ему в МИД, где лучше пересечь границу, чтобы «ваши пограничники меня не застрелили», но ему ответили: «При чем тут Министерство иностранных дел Украины? Вы не по адресу звоните».

Ермоленков после поимки в мае 2023 года заявлял, что собирался воевать в составе запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).