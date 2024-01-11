Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском участке

Марочко заявил о потерях ВСУ в неудачных контратаках на купянском участке

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта на купянском участке зоны боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что ВСУ несут потери в районе населенного пункта Синьковка на купянском направлении. В частности, украинские военные пытаются наступать, чтобы замедлить продвижение российских войск.

«Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям», — отметил он.

Ранее Марочко сообщил о проблемах ВСУ с военной техникой Запада из-за снега. По его словам, проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.